Dalla Turchia: Iheanacho del Leicester vicino al Fenerbahce (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Fenerbahce cerca di colmare il vuoto in attacco lasciato (ancora non ufficialmente) da Vedat Muriqi, promesso sposo alla Lazio. Secondo il portale turco Fotospor, l’attaccante nigeriano Iheanacho del Leicester City è pronto a vestire la maglia gialloblu con un’operazione simile al trasferimento di Islam Slimani. Il Fenerbahce verserà nelle casse del club inglese 12 milioni di euro a fronte della cessione di 16 milioni di euro di Muriqi. Iheanacho dovrebbe percepire uno stipendio compreso tra i 2-3 milioni di euro più bonus. Foto: Sito Ufficiale Leicester L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

amnestyitalia : Diritti delle #donne in #Turchia Invece di diventare il primo stato membro del Consiglio d’Europa a ritirarsene, la… - Lukyluke311 : #INFORMAZIONE : Il governo federale tedesco sta giocando un gioco 'sporco' nel #Mediterraneo a favore della… - canyamandemeto1 : Dalla Turchia con Amore ?? Italian press ?????? @dmtzdmr @canyaman1989 #DemetÖzdemir #CanYaman - Alfa_Phi : @GiancarloDeRisi Purtroppo la Grecia anche in passato ha dimostrato di non essere in grado di difendersi dalla Turc… - FDePalo : Sul #Fatto di oggi racconto i giochi di guerra sul #gas innescati dalla #Turchia contro la #Grecia. Cosa dice la… -