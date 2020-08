Dalla Spagna: non solo Benfica, su Cavani c’è l’inserimento del Galatasaray (Di mercoledì 12 agosto 2020) Come raccolto da Marca, il Matador Cavani in uscita dal Paris Saint-Germain piace anche in Turchia. Sull’attaccante uruguaiano non solo l’interesse del Benfica che lavora per portarlo in Portogallo, ma nelle ultime ore è il Galatasary che ha provato l’inserimento last minute. Foto: AS L'articolo Dalla Spagna: non solo Benfica, su Cavani c’è l’inserimento del Galatasaray proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Speranza firma ordinanza: stop arrivi anche dalla Colombia. Tampone per chi arriva da 4 Paesi Ue, Cro… - apetrazzuolo : DALLA SPAGNA - Lazio e Napoli su Reguilon del Real Madrid, ma il club azzurro è in vantaggio - napolimagazine : DALLA SPAGNA - Lazio e Napoli su Reguilon del Real Madrid, ma il club azzurro è in vantaggio - Maria07163519 : RT @laltrodiego: ?? #Speranza firma l'ordinanza: controlli per chi torna da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. ??Motivo: 'movida indisciplinat… - gimmisantucci : RT @lucabattanta: Non sono capaci di gestire i confini e vogliono fare i tamponi e i test obbligatori con autodenuncia a chi rientra dalla… -