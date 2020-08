Dal NYT al Guardian, l’Atalanta è la storia del giorno sui media internazionali (Di mercoledì 12 agosto 2020) “La favola oscura dell’Atalanta” è il titolo del pezzo d’apertura della sezione sport del New York Times, uno di quei reportage lunghi e approfonditi, con la grafica e le foto migliori al mondo, che l’autorevole quotidiano riserva solo alle grandi storie. L’Atalanta – che stasera si gioca la Champions contro il PSG – è una grande storia internazionale. Non c’è grande giornale al mondo che non l’abbia in pagina. Ci apre il Guardian, ne scrive il Telegraph, ovviamente i francesi che ce l’hanno come avversaria. Ma anche l’argentino La Nacion. El Pais ha intervistato l’irragiungibile Antonio Percassi, il patron del miracolo di provincia. Gasperini e i suoi giocatori pagati spiccioli e diventati star albergano da giorni sulle principali testate sportive di ... Leggi su ilnapolista

