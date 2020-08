Dal Brasile: gli occhi di Milan e Juventus su Talles Magno (Di mercoledì 12 agosto 2020) Classe 2002, fisico importante per una punta centrale capace di svariare anche su entrambi i fronti offensivi. E’ Talles Magno l’oggetto dei desideri di Milan e Juventus in Italia. Come riporta l’edizione odierna del sito brasiliano Esporte News Mundo, il numero 11 del Vasco da Gama si è messo in mostra come un autentico gioiello offensivo. In Italia si sono fiondate Milan e Juventus mentre in Europa almeno cinque squadre dei top campionati hanno chiesto informazioni. Il nodo per imbastire un’eventuale operazione è legato al discorso clausola, fissata a 30 milioni di euro. Foto: Twitter Vasco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

