Cuneo, incidente a Castelmagno: morti cinque ragazzi tra gli 11 e i 24 anni. Il sindaco: «Perso il 50% dei nostri giovani, agghiacciante» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un fuoristrada è uscito dalla carreggiata lungo la strada per Monte Crocetta, in provincia di Cuneo, in prossimità del rifugio Maraman. Tutte le vittime sono giovanissime, almeno due feriti sono gravi. Sull’auto c’erano 3 passeggeri di troppo Leggi su corriere

Corriere : Cuneo, incidente con il fuoristrada: morto il conducente e quattro passeggeri tra gli 11 e i 16 anni - SkyTG24 : Incidente nel Cuneese, auto finisce fuori strada: morti 5 giovani - rtl1025 : ?? Drammatico incidente nella notte a #Castelmagno in provincia di #Cuneo, dove un Defender è uscito di strada per c… - woopyaires : Castelmagno, fuoristrada nel dirupo: morti 5 giovanissimi, l'auto era omologata per 6 ma a bordo 9 ragazzi… - Spiralwavemood : RT @Tg3web: Cinque ragazzi tra gli 11 e i 24 anni sono morti in un terribile incidente stradale a Castelmagno, in provincia di Cuneo. Erano… -