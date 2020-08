Cristiano Ronaldo, vacanze a Sanremo con Georgina Rodriguez (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il momento non è dei migliori: la sua Juventus è uscita agli ottavi di finale contro la modesta squadra francese del Lione - settimo in campionato - e la società ha mandato via l'allenatore Maurizio Sarri, preferendogli l'esordiente Andrea Pirlo.Eppure Cristiano Ronaldo, che in quella partita che è costata ai bianconeri l'eliminazione dalla Champions League segnando una doppietta (uno su rigore), si sta godendo le meritate vacanze al fianco di Georgina Rodriguez in quel di Sanremo a bordo del suo yacht. 12 agosto 2020 07:51. Leggi su blogo

