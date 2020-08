Cristel Carrisi sparisce dai social: Romina svela il mistero (Di mercoledì 12 agosto 2020) La famiglia Carrisi si trova attualmente sotto l’occhio del ciclone per una presunta crisi, che vedrebbe il rapporto del cantante Al Bano con alcuni suoi figli, in difficoltà. Ed oggi, le pagine rosa del gossip punterebbero le luci dei riflettori proprio su uno dei componenti della famiglia Carrisi; ovvero Cristel. La donna, attualmente è in vacanza insieme alla sorella Romina Jr, al marito e ad alcuni amici. Si dividono tra la Croazia e la Grecia ma lontano sembra esser l’idea di trascorrere qualche giorno insieme al papà che si trova in Puglia. Poco tempo fa, l’improvvisa scomparsa social di Cristel, aveva preoccupato gran parte dei suoi fan; ipotizzando addirittura che la causa fosse un’ ipotetica crisi coniugale con il marito. Al ... Leggi su velvetgossip

folucar : RT @Zbarskij: #InfoSoviet Rassegna Stampa Maria De Filippi si ritempra su una grande barca al largo di Ansedonia. Jasmine Carrisi canta ma… - ahp68 : RT @Zbarskij: #InfoSoviet Rassegna Stampa Maria De Filippi si ritempra su una grande barca al largo di Ansedonia. Jasmine Carrisi canta ma… - PiLu975 : RT @Zbarskij: #InfoSoviet Rassegna Stampa Maria De Filippi si ritempra su una grande barca al largo di Ansedonia. Jasmine Carrisi canta ma… - WhisperCar : RT @Zbarskij: #InfoSoviet Rassegna Stampa Maria De Filippi si ritempra su una grande barca al largo di Ansedonia. Jasmine Carrisi canta ma… - fiordisale : RT @Zbarskij: #InfoSoviet Rassegna Stampa Maria De Filippi si ritempra su una grande barca al largo di Ansedonia. Jasmine Carrisi canta ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristel Carrisi Cristel Carrisi torna in incognito sul web | La donna smascherata da Romina MeteoWeek Cristel Carrisi torna in incognito sul web | La donna smascherata da Romina

La famiglia Carrisi in queste settimane si trova sotto l’occhio del ciclone per via di una presunta crisi che potrebbe esserci in atto tra Albano e alcuni dei suoi figli. Cristel, a quanto pare, ha de ...

Jasmine Carrisi la nuova regina di Cellino San Marco | Mamma Loredana : “Faccio un passo in dietro”

Manca solo la discendenza di sangue blu e possiamo considerare i Carrisi come una famiglia reale? Questa, forse, è una cosa davvero eccessiva ma per Loredana Lecciso sembra essere giunto il momento di ...

La famiglia Carrisi in queste settimane si trova sotto l’occhio del ciclone per via di una presunta crisi che potrebbe esserci in atto tra Albano e alcuni dei suoi figli. Cristel, a quanto pare, ha de ...Manca solo la discendenza di sangue blu e possiamo considerare i Carrisi come una famiglia reale? Questa, forse, è una cosa davvero eccessiva ma per Loredana Lecciso sembra essere giunto il momento di ...