Cozze italiane ritirate da nota catena di supermercati [INFO e DETTAGLI] (Di mercoledì 12 agosto 2020) Delle Cozze provenienti dall’Italia sono oggetto di un richiamo alimentare datato al 10 agosto: lo ha reso noto, sul proprio sito web, la catena dei supermercati Bennet. Nello specifico si tratta di 5 lotti delle “Cozze ITALIA” a marchio EFFELLE PESCA SRL n° FL277734, FL277742, FL277765, FL277810 e FL277828 confezionate in rete da 1 kg, 1,7 kg e 5 kg nello stabilimento di Bosco Mesola, in provincia di Ferrara, e del lotto FL277764 del “MISTO SCOGLIO” in confezioni da 0,8 kg prodotto sempre dalla stessa azienda. I richiami si sono resi necessari per il superamento limiti di acido okadaico (biotossine algali). Nell’avviso si legge: “Vi invitiamo a controllare il lotto presente sull’etichetta, qualora corrispondesse ai lotti coinvolti il prodotto non deve essere ... Leggi su meteoweb.eu

skoda130sl : “Buongiorne da dove arrivane le cozze ?”. “Tirreno ,Sardegna e ,Adriatico ,Chioggia”. “Del mare nostro? Cozze italiane?” - giornaledelcibo : Per quanto possano sembrare a prima vista tutte uguali, in Italia abbiamo diverse varietà di cozze ;) - passettoancona : Le più note varietà di cozze italiane: da Scardovari alla selvaggia di Portonovo -

Ultime Notizie dalla rete : Cozze italiane Cozze italiane ritirate da nota catena di supermercati [INFO e DETTAGLI] Meteo Web Pranzo di Ferragosto 2020: dagli antipasti al dolce, 10 piatti d'autore facili e gustosi

Il menu di Ferragosto firmato da grandi chef e food writer Manca ormai poco a Ferragosto e, salvo alcune certezze — cocomero ghiacciato, limonata e birra per rinfrescarsi —, il giorno dell'abbuffat ...

L'Attacco dei Giganti: Isayama ha omaggiato l'Italia con un personaggio

L'Attacco dei Giganti si rifà molto a miti e mondo nordico e scandinavo. Abbiamo visto di recente la comparsa di altri riferimenti al Ragnarok col capitolo 130, ma non sono di certo gli unici. I nomi ...

Il menu di Ferragosto firmato da grandi chef e food writer Manca ormai poco a Ferragosto e, salvo alcune certezze — cocomero ghiacciato, limonata e birra per rinfrescarsi —, il giorno dell'abbuffat ...L'Attacco dei Giganti si rifà molto a miti e mondo nordico e scandinavo. Abbiamo visto di recente la comparsa di altri riferimenti al Ragnarok col capitolo 130, ma non sono di certo gli unici. I nomi ...