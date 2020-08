Covid:550 chiamano Asl dopo la discoteca (Di mercoledì 12 agosto 2020) ANSA, - FIRENZE, 12 AGO - Sono al momento 550 i giovani, tra cui molti provenienti da fuori Toscana e dalla zona di Firenze, che hanno segnalato alla Asl di essere stati alla discoteca di Pietrasanta, ... Leggi su corrieredellosport

MediasetTgcom24 : Caso Covid in discoteca a Pietrasanta (Lucca), 550 giovani chiamano Asl #Pietrasanta - Lukas95976035 : Covid:550 chiamano Asl dopo la discoteca - Ultima Ora - ANSA - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Caso Covid in discoteca a Pietrasanta (Lucca), 550 giovani chiamano Asl #Pietrasanta - mecca_salvatore : RT @MediasetTgcom24: Caso Covid in discoteca a Pietrasanta (Lucca), 550 giovani chiamano Asl #Pietrasanta - ABosurgi : RT @MediasetTgcom24: Caso Covid in discoteca a Pietrasanta (Lucca), 550 giovani chiamano Asl #Pietrasanta -