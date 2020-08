Covid, ricevute già 550 segnalazioni di presenza in discoteca della Versilia (Di mercoledì 12 agosto 2020) ...Tutti coloro che invece si trovavano in discoteca ma sono residenti nella ASL centro possono scrivere a malattieinfettiveigiene.firenze@uslcentro.toana.it o a giorgio.garofalo@uslcentro.toscana.it, ... Leggi su lagazzettadelserchio

SamueleMurtinu : RT @fgavazzoni: @SamueleMurtinu Sono sempre a favore delle discussioni tra persone preparate, anche se dirette o astiose. Concordo sul fatt… - fgavazzoni : @SamueleMurtinu Sono sempre a favore delle discussioni tra persone preparate, anche se dirette o astiose. Concordo… - sara80elmi : @LadyMagenta1 @Iaugr01 Chiede prove solo per non accettarle. Solo l’ISS puó confermare in via ufficiale, in base al… - Artemisthea84 : RT @Saverio___: Se pensate che l'Italia abbia il monopolio dell'imbecillità dei negazionisti covid, allora dovete sapere che il capo della… - Saverio___ : Se pensate che l'Italia abbia il monopolio dell'imbecillità dei negazionisti covid, allora dovete sapere che il cap… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ricevute Vaccino anti Covid-19 Rottapharm-Takis: in pochi giorni oltre 100 candidati per la sperimentazione a Monza Il Cittadino di Monza e Brianza Ragazza in discoteca col Covid, 550 segnalazioni alla Asl

Centinaia di giovani che sono stati al Seven Apples nella notte fra l'8 e il 9 Agosto si sono fatti avanti, anche dall'area fiorentina e da fuori Toscana PIETRASANTA — In meno di 12 ore sono 550 i gio ...

Coronavirus, sette casi in una clinica del Napoletano: chiusi tre reparti

?Sette contagiati al Coronavirus, di cui sei tra medici e infermieri, e tre reparti chiusi (per la sanificazione) nella clinica Villa dei Fiori ad Acerra, dove l’Asl ha disposto il tampone per tutti g ...

Centinaia di giovani che sono stati al Seven Apples nella notte fra l'8 e il 9 Agosto si sono fatti avanti, anche dall'area fiorentina e da fuori Toscana PIETRASANTA — In meno di 12 ore sono 550 i gio ...?Sette contagiati al Coronavirus, di cui sei tra medici e infermieri, e tre reparti chiusi (per la sanificazione) nella clinica Villa dei Fiori ad Acerra, dove l’Asl ha disposto il tampone per tutti g ...