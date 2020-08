Covid Italia: casi ancora in crescita (481), 10 morti e 53 persone in terapia intensiva (Di mercoledì 12 agosto 2020) Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 12 agosto 2020. Continuano a salire i contagi per coronavirus in Italia: sono 481 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero... Leggi su ilmattino

