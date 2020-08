Covid, focolaio all'hotel la Sonrisa de 'Il boss delle Cerimonie'. Scatta mini zona rossa (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il focolaio di Coronavirus che ha portato alla disposizione di una 'mini' zona rossa a Sant'Antonio Abate , in provincia di Napoli, sarebbe partito dall' hotel la Sonrisa. La struttura, chiamato '... Leggi su quotidiano

Corriere : Mantova, scoperto un focolaio Covid con 97 positivi in un’azienda agricola - lostarec : Il Vietnam ha segnalato 17 decessi correlati al COVID-19 con 880 casi dopo 8+ mesi dal primo focolaio di gennaio. ?… - infoitinterno : Covid, cresce il focolaio a Reggio Calabria: 8 positivi dopo l'aperitivo - infoitinterno : Sonrisa focolaio, contagiati dal Covid: in ospedale anziana e nipote - Altre due persone, in mattinata, ricoverate… - AtCsCorner : Chat di gruppo con panico da focolaio Covid e moralizzatori dei comportamenti altrui. Chat parallela dove si commen… -