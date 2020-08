Covid al Castello delle Cerimonie, Imma Polese: “Al momento nessuno è in pericolo” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Antonio Abate (Na) – Dopo i casi di Covid registrati all’interno dello staff del noto “Castello delle Cerimonie” parla Imma Polese, la figlia del “boss delle Cerimonie” Antonio. “Cari amici – spiega Imma Polese sui social – vi ringrazio per le manifestazioni di affetto. Stiamo attraversando un periodo difficile, ci siamo presi un grande spavento. Abbiamo deciso di fare i tamponi a tutta la famiglia e tutto il personale, la struttura è stata sanificata ed è temporaneamente chiusa. Io per fortuna sto bene e sono risultata negativa”. ”Al momento – chiarisce – ... Leggi su anteprima24

dani_lettrice : Il castello delle Cerimonie è stato chiuso per casi di Covid e il paese in cui era situato è in zona Rossa! ??… - bellicapelli15 : Il Castello delle Cerimonie in quarantena: stop a eventi e riprese per 14 giorni - SerieTvserie : Il Castello delle Cerimonie in quarantena: stop a eventi e riprese per 14 giorni - tvblogit : Il Castello delle Cerimonie in quarantena: stop a eventi e riprese per 14 giorni - toysblogit : Il Castello delle Cerimonie in quarantena: stop a eventi e riprese per 15 giorni -