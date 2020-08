Covid-19, salgono i contagi in Campania: il bollettino odierno (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 29 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore su 1.333 tamponi analizzati, di cui 25 sono legati ai contagi registrati ieri in una struttura ricettiva di Sant’Antonio Abate. I guariti sono 7 e non si registra alcun decesso. Questi i dati forniti dall’Unità di Crisi della Regione Campania, nel consueto bollettino giornaliero, diramato alle ore 17 di oggi, 12 agosto. I contagiati da inizio pandemia salgono così in Campania a 5.143, con 352.838 tamponi analizzati complessivamente. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 29 Tamponi del giorno: 1.333 Totale positivi: 5.143 Totale tamponi: ... Leggi su anteprima24

SkyTG24 : Covid-19, salgono i casi. Fondazione Gimbe: “Tenere alta la guardia” - vilmamoronese : Inchiesta sugli appalti #Covid in Regione Campania gestione De Luca, gli indagati salgono a 4 - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 5.143 per 29 casi. Test e tamponi per chi rientra dall’estero… - baritoday : Salgono i contagi covid in Puglia: 33 nuovi casi. Sedici individuati nel Barese - ANSA_med : Migranti: salgono a 24 i positivi a Covid su nave quarantena. A bordo ci sono 603 persone, il 70% è costituito da t… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid salgono Covid, salgono a 27 i casi alla Sonrisa e la cittadina diventa zona rossa Il Mattino Coronavirus, continuano a salire i contagi giornalieri: 481 nelle ultime 24 ore. Più di 100 sono in Lombardia

Continuano a salire i nuovi casi di coronavirus in Italia. Dopo l’aumento di ieri, che aveva portato il conto giornaliero a 412 nuovi positivi, oggi sono 481 le persone risultate infette nelle ultime ...

Migranti: salgono a 24 i positivi a Covid su nave quarantena

TRAPANI - Sono saliti a 24 i migranti positivi al Coronavirus, in sorveglianza sanitaria sulla nave quarantena Gnv Azzurra, che si trova in rada al porto di Trapani. A loro si aggiungono anche i sei c ...

Continuano a salire i nuovi casi di coronavirus in Italia. Dopo l’aumento di ieri, che aveva portato il conto giornaliero a 412 nuovi positivi, oggi sono 481 le persone risultate infette nelle ultime ...TRAPANI - Sono saliti a 24 i migranti positivi al Coronavirus, in sorveglianza sanitaria sulla nave quarantena Gnv Azzurra, che si trova in rada al porto di Trapani. A loro si aggiungono anche i sei c ...