Covid-19, gli esperti bocciano il vaccino di Putin: “Scelta avventata” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa speranza ha lasciato presto il passo alla ragione. Dopo l’annuncio di Putin, in merito al vaccino contro il coronavirus, molti sono stati gli interrogativi che si sono sollevati. Se fosse vero, la Russia avrebbe battuto ogni record, considerando che la ricerca medica ha sempre parlato di tempi più lunghi per riuscire a trovare una cura contro il Covid-19. Le perplessità si sono manifestate in ogni angolo del mondo e molti esperti hanno fatto sentire la propria opinione. Un coro quasi unanime nel diffidare dai proclami. L’ultimo si è sollevato dalle colonne della rivista Nature. esperti e ricercatori hanno etichettato il vaccino russo come “avventato, sconsiderato e basato su pochi dati“. A preoccupare è ... Leggi su anteprima24

AMorelliMilano : #SICILIA NEL CAOS! 18 immigrati sono fuggiti dall’hotspot di Messina, mentre a Pozzallo sono quaranta quelli che ha… - TeresaBellanova : Sarebbero 3000 gli italiani che si sono offerti volontari per partecipare alle sperimentazioni per il vaccino contr… - RaffaeleFitto : Non si tratta di essere buoni o cattivi su #immigrazione Da una parte ci sono gli italiani ai quali viene chiesto d… - killerxqueenx : RT @ditaredrum: Dopo aver lasciato a casa tutti gli operai a Bangladesh rifiutando di pagare gli stipendi a causa Covid e dopo aver elimina… - ilvocio : Putin: 'Registrato vaccino anti covid-19, si chiama SPUTNIK. Il nome gli è venuto quando il medico gli ha fatto ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid gli Pompei ai tempi del Covid, gli scavi un inferno: i turisti forzano i cancelli Il Mattino L’estate calda della politica

che non si sono vergognati di chiedere all’Inps il sussidio-covid !Questo indecoroso episodio non sarà l’unico a rendere roventi le già bollenti cronache estive. Infatti, per tutti i parlamentari e ...

Coronavirus: donati 1,3 mln a Asl Torino 4

(ANSA) - IVREA, 12 AGO - Ammontano un milione e 348 mila euro le donazioni all'Asl To 4 nel corso dell'emergenza Covid. Circa 748 mila euro provengono dai gesti di solidarietà di 1.700 soggetti ...

che non si sono vergognati di chiedere all’Inps il sussidio-covid !Questo indecoroso episodio non sarà l’unico a rendere roventi le già bollenti cronache estive. Infatti, per tutti i parlamentari e ...(ANSA) - IVREA, 12 AGO - Ammontano un milione e 348 mila euro le donazioni all'Asl To 4 nel corso dell'emergenza Covid. Circa 748 mila euro provengono dai gesti di solidarietà di 1.700 soggetti ...