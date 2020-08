Covid-19, chiuso il Castello delle Cerimonie: tre casi positivi al Sonrisa (Di mercoledì 12 agosto 2020) Real Time, il Castello delle Cerimonie ha momentaneamente chiuso, paura per tre casi di Covid-19 nello staff del Sonrisa. Donna Imma Polese Fonte Foto: Instagram @donnaimmapoleseTre membri dello staff del Sonrisa, costantemente sotto controllo, sono stati trovati positivi al Coronavirus. Il Castello delle Cerimonie è stato momentaneamente chiuso così da poter effettuare i controlli del caso. Immediati i controlli su tutti coloro che sono stati alla Sonrisa nelle ultime due settimane, così da effettuare un’indagine epidemiologica. Covid-19, chiuso il ... Leggi su chenews

