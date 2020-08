Costanza Calabrese: età, altezza, peso, marito, figli, padre giornalista della bella del Tg (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sapevate che Costanza Calabrese è una figlia d’arte? Suo padre è stato un giornalista come lei, stiamo parlando di Pietro Calabrese che purtroppo è scomparso nel 2010. La giovane, che dimostra molti in meno anni rispetto alla sua età anagrafica, ha deciso si seguire egregiamente le sue orme ed oggi si occupa della conduzione del Tg5 ormai da diversi anni, consacrandosi positivamente nella memoria dei telespettatori italiani. Recentemente ha svelato che, oltre alla figura paterna, il suo modello lavorativo è la collega Cesara Buonamici. Non solo grande professionalità, intelligenza e dedizione: Costanza Calabrese indubbiamente ricopre anche il ruolo di una delle giornaliste più ... Leggi su tuttivip

Cerzeto: nella Media Valle del Crati la prima accademia di pallavolo calabrese

“Gioca, cresci, divertiti” è questo lo slogan del progetto giovanile: A.S.D Volley Academy, nato ad ottobre del 2019 a Cerzeto, in provincia di Cosenza, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani dai 5 ...

