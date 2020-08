Cosa si dice della candidatura di Kamala Harris (Di mercoledì 12 agosto 2020) Per Biden è stata una scelta storica e sicura allo stesso tempo, e questo dimostra com'è cambiata la politica americana Leggi su ilpost

Capezzone : Grazie Virginia #Raggi! Da 32 minuti alla fermata del bus aspettando il 44, ed ecco cosa “dice” la app - matteosalvinimi : Benvenuti nella Palermo del PD. Sentite che cosa dice questo commerciante. Altro che porti aperti, sanatorie e ius… - disinformatico : Buon 90° compleanno a Neil Armstrong. Uno che nella vita, a parte atterrare per primo sulla Luna, ha fatto cose tip… - comis_william : RT @TerreImpervie: Bertolino dice che in questi anni è finito nella lista nera di Silvio e per questo non ha lavorato tanto, casualmente l'… - aspiesdiary : Quando Solinas dice “le discoteche aperte però mantenendo le distanze” ci crede oppure spara le cose tanto per? Per… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa dice Covid-19, prorogate le misure di contenimento: cosa dice il dpcm di agosto 2020 Normanno.com L'inconsapevole follia che ci guida

“No! Mio Dio! Giovanna!” disse Carmine. “A proposito della signora Giovanna, lei cosa mi può dire del rapporto tra i coniugi?” chiese il commissario. “Vorrei sapere chi è morto e chi è scomparso” ...

Tunnel sotto lo Stretto, ecco il dossier

«Minor costo del Ponte e impatto ambientale ridotto, iter col modello Genova». Il progetto di Saccà: passaggio subalveo di 4 chilometri, (con treni, auto e tir separati), profondo fra 150 e 200 metri, ...

“No! Mio Dio! Giovanna!” disse Carmine. “A proposito della signora Giovanna, lei cosa mi può dire del rapporto tra i coniugi?” chiese il commissario. “Vorrei sapere chi è morto e chi è scomparso” ...«Minor costo del Ponte e impatto ambientale ridotto, iter col modello Genova». Il progetto di Saccà: passaggio subalveo di 4 chilometri, (con treni, auto e tir separati), profondo fra 150 e 200 metri, ...