“Cosa è emerso dall’autopsia”. Viviana Parisi, parlano i medici legali: “Il significato di quelle ferite” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non si può escludere alcuna ipotesi sulla morte di Viviana Parisi. L’autopsia eseguita sul corpo della deejay trovata morta sabato non chiarisce il mistero che avvolge la scomparsa e il decesso della donna. “Adesso c’è tutto il lavoro di laboratorio, l’identificazione della specie, confronto con i dati termici e quindi si arriverà a una stima dei tempi del decesso”, ha spiegato poi l’entomologo forense Stefano Vanin aggiungendo: “C’è una fauna notevole che ora bisogna analizzare, non si può dire se il corpo è stato spostato. Gli insetti presenti sono tipici di questo ambiente. E’ una specie che si trova un po’ dappertutto, Non farei alcun tipo di ipotesi a questo riguardo”. “Abbiamo dei dati emersi dall’autopsia che vanno studiati che ... Leggi su caffeinamagazine

