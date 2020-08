Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 12 agosto (Di mercoledì 12 agosto 2020) I numeri coronavirus 12 agosto segnalano ancora una volta una situazione piuttosto incerta nell’Italia di questa fase 3, con tante situazioni ancora aperte e il governo che è pronto a prendere delle importanti contromisure relative ai rientri dalle vacanze in Stati considerati a rischio contagio. Nella giornata di oggi, il numero di positivi è stato superiore di 481 unità rispetto al dato fatto registrare ieri, mentre le nuove vittime nelle ultime 24 ore sono state 10. Il totale dei casi in Italia di coronavirus dall’inizio della pandemia è di 251.713. LEGGI ANCHE > cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul ... Leggi su giornalettismo

cfbayern : „Da ist das Ding“ (legendary quote Oliver Kahn)! There's the thing! C'è la cosa! Det er tingen! @FabrizioRomano… - CottarelliCPI : Ha attirato poca attenzione l'opposizione di Palazzo Chigi alla desecretazione degli atti del Comitato tecnico scie… - LiaQuartapelle : Sapete cosa è bello della politica americana? Che @KamalaHarris alle primarie è quella che ha messo più in difficol… - JiminsWifeIsHe1 : RT @JiminsWifeIsHe1: LA MANIERA IN CUI TAEHYUNG HA IL BRACCIO SULLE SPALLE DI JUNGKOOK I CAPELLI LUNGHI DI JUNGKOOK LE SPALLE LARGHE DI JIN… - pietro30199674 : RT @Yi_Benevolence: Come vengono curati ora i pazienti covid all'insorgere dei sintomi? Con che cosa? C'è un protocollo nazionale? -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Hysaj, 'o mese nunn'è ssempe 'e trentuno - ilNapolista IlNapolista