Corte Costituzionale, bocciati i ricorsi: il 20 e 21 settembre sarà ‘election day’ (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLa Corte Costituzionale ha esaminato oggi in camera di consiglio l’ammissibilita’ di quattro ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato – sollevati dal Comitato promotore del referendum, dalla Regione Basilicata, dal senatore Gregorio De Falco e dall’Associazione +Europa – riguardanti, sotto vari profili, il taglio dei parlamentari nonche’ il relativo referendum Costituzionale e le elezioni regionali, per i quali sono state fissate le date del 20 e 21 settembre (election day). I quattro ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte, si legge nella nota, ha dichiarato inammissibile (relatore Giuliano Amato) il conflitto sollevato dal Comitato promotore del referendum sul testo di ... Leggi su anteprima24

