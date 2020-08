CorSport: Napoli, tentazione Mykolenko (Dinamo Kiev) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Napoli deve trovare un’alternativa a Mario Rui. Il nuovo nome sul taccuino di Giuntoli è quello di Vitalij Mykolenko, della Dinamo Kiev, scrive il Corriere dello Sport, che procede di pari passo con Reguilon del Real Madrid. “Il calcio apre a nuovi mondi e Vitalij Mykolenko (21), ucraino della Dinamo Kiev con enormi margini di miglioramento, si è insediato «virtualmente» sulla fascia e corre spalla a spalla con Reguilon del Real Madrid (ma in prestito al Siviglia). Dal mercato non bisogna lasciarsi ingannare e un indizio a volte è sufficiente per rappresentare una prova: Mykolenko ha un’età perfettamente in linea con il «Progetto», ha un piede sensibile (educato, dicono di ... Leggi su ilnapolista

napolista : CorSport: Napoli, tentazione Mykolenko (Dinamo Kiev) Giuntoli lo valuta come alternativa a Mario Rui, insieme a Reg… - KSport24 : @Recoba911 @andre61219 @CorSport Ma cosa c’entra quante Champions ha? Allora il Milan ha più titoli di voi in Itali… - Antonio89704611 : @KSport24 @andre61219 @CorSport Sinceramente era impossibile pensare ad un' Inter vincitrice dello scudetto...quind… - infoitsport : Allan e Koulibaly in partenza, CorSport: il Napoli chiede 130 milioni per entrambi, in Premier League ci pensano - CorSport : #Napoli, ecco gli obiettivi del mercato fissati nel vertice a #Capri -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Napoli CorSport: Napoli, tentazione Mykolenko (Dinamo Kiev) - ilNapolista IlNapolista Corsport - Tonali con Lukaku

Su Corsport: “Tonali con Lukaku“. All’ exploit del suo gigante l’ Inter aggiunge l’ accordo con il gioiello del Brescia. Intesa definita nei dettagli: contratto quinquennale stipendio da 3,5 milioni a ...

Incontro Gattuso-ADL, CorSport: chiesti acquisti di livello per ogni ruolo! Ecco i nomi sul tavolo

Anche questo punto non è da prendere sotto gamba: i programmi e le ambizioni del club coincidono con le sue. “Con Gattuso si è tornati a parlare della lista dei partenti. (IlNapolista) Come anticipato ...

Su Corsport: “Tonali con Lukaku“. All’ exploit del suo gigante l’ Inter aggiunge l’ accordo con il gioiello del Brescia. Intesa definita nei dettagli: contratto quinquennale stipendio da 3,5 milioni a ...Anche questo punto non è da prendere sotto gamba: i programmi e le ambizioni del club coincidono con le sue. “Con Gattuso si è tornati a parlare della lista dei partenti. (IlNapolista) Come anticipato ...