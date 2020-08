Coronavirus, vacanze all’estero: le misure Regione per Regione (Di mercoledì 12 agosto 2020) Quarantena e tampone per chi ritorna dalle vacanze. Sicilia, Campania, Emilia-Romagna e Puglia corrono ai ripari per frenare la seconda ondata Coronavirus. Nel mirino vacanzieri di ritorno dai Paesi a rischio Quarantena e tampone per chi arriva dall’estero. I governatori di 4 regioni hanno deciso di intervenire a causa dell’incremento dei contagi dovuto a persone rientrate in Italia dopo essere state in vacanza all’estero. L’allarme è scattato in Sicilia, Emilia-Romagna, Puglia e Campania. Le Regioni hanno disposto la quarantena per chi rientra da paesi a rischio e il tampone. Preoccupante la situazione in Sicilia dopo l’emergenza migranti. Il governatore ha disposto, con un’ordinanza, l’obbligo di quarantena e di tampone per chi rientra dal 14 agosto da Grecia, Malta e Spagna. Così ... Leggi su bloglive

