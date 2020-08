Coronavirus Usa, Trump: «Acquistate 100 milioni di dosi del vaccino» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Trump ha dato l’annuncio nel corso della conferenza stampa con la Casa Bianca, dopo l’interruzione a causa della sparatoria avvenuta nelle vicinanze. Il governo acquisterà circa 100 milioni di dosi del vaccino anti Covid, testate e prodotte dalla casa farmaceutica “Moderna”. L’obiettivo è quello di garantire le dosi a tutto il paese entro fine anno, si pensa in Ottobre, alla viglia delle elezioni presidenziali. Situazione d’emergenza negli Stati Uniti, i casi di Coronavirus superano pericolosamente i 5 milioni di contagi e contano circa 164 mila vittime. >> Leggi anche: Coronavirus, il bollettino di oggi: crescono nuovi contagi e positivi Trump, vaccino pronto ... Leggi su urbanpost

