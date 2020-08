Coronavirus, torna l'allerta in Europa. Boom di casi in Germania, Spagna e Francia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Se in Italia la curva epidemica sale e scende, registrando dati alti nelle ultime settimane , a livello mondiale in alcuni paesi è già seconda ondata e la pandemia da Coronavirus sembra continuare la ... Leggi su quotidiano

fattoquotidiano : Coronavirus, vertice Governo-Regioni su rientri dall’estero e assembramenti nei locali. Ipotesi test per chi torna… - RaiNews : 'La seconda ondata in Europa era inevitabile. Dopo potrebbe essercene un'altra e un'altra ancora.Questo virus non è… - Ilikepuglia : Coronavirus, tampone per chi torna da Grecia, Spagna e Malta: se è negativo, niente isolamento domiciliare… - BonnieandLana : RT @CorriereRomagna: Coronavirus, tampone a chi torna da Spagna, Grecia, Malta e Croazia - - ItaliaaTavola : Test per chi torna in Italia e movida Linea unitaria Governo-Regioni - Italia a Tavola -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus torna Il coronavirus torna a uccidere nel Ravennate: un decesso a Faenza Corriere Romagna Coronavirus e contagi, in Sicilia test per chi torna dalle vacanze in alcuni Paesi

Ancora un giro di vite in Sicilia nel contrasto alla diffusione del Coronavirus. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha pronta un'ordinanza con la quale si impongono misure di controllo sanitar ...

Bordighera, tornano dall’estero e risultano positivi al Covid-19. Sindaco: «Situazione monitorata con scrupolo»

Bordighera. Il sindaco Vittorio Ingenito, in ottica di piena trasparenza e nel rispetto della normativa privacy, rende noti i dati ricevuti dall’Asl1 Imperiese in merito ai casi di Covid-19 sul territ ...

Ancora un giro di vite in Sicilia nel contrasto alla diffusione del Coronavirus. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha pronta un'ordinanza con la quale si impongono misure di controllo sanitar ...Bordighera. Il sindaco Vittorio Ingenito, in ottica di piena trasparenza e nel rispetto della normativa privacy, rende noti i dati ricevuti dall’Asl1 Imperiese in merito ai casi di Covid-19 sul territ ...