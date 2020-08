Coronavirus, torna l'allerta in Europa. Boom di casi in Germania: dati peggiori da maggio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Se in Italia la curva epidemica sale e scende, registrando dati alti nelle ultime settimane , a livello mondiale in alcuni paesi è già seconda ondata e la pandemia da Coronavirus sembra continuare la ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus torna Il coronavirus torna a uccidere nel Ravennate: un decesso a Faenza Corriere Romagna Tampone obbligatorio per chi torna dalle vacanze in Italia: ecco dove

Arriva il tampone obbligatorio per chi rientra dalle vacanze trascorse in Paesi considerati a rischio contagio in questo momento. La nuova regola è scattata in una regione dell’Italia: ecco dove c’è l ...

Coronavirus, ad Ottaviano torna obbligatoria la mascherina all’aperto

“Con l’ordinanza numero 197, il Comune di Ottaviano dispone l’uso obbligatorio della mascherina anche all’aperto, dalle 19 alle 6 del mattino successivo, fino al 31 agosto. Sono esclusi coloro che svo ...

