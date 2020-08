Coronavirus: tamponi in 48 ore a chi rientra da Spagna, Grecia, Croazia e Malta (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Governo ha accolto le sollecitazioni e le preoccupazioni della Lombardia e delle Regioni sui nuovi contagi da Covid19, concordando la formulazione di linee guida nazionali, con l’obbligo del tampone entro 48 ore, per chi rientra o arriva in Italia dai Paesi Europei con il maggior numero di contagi in questo momento. Un’Ordinanza nazionale stabilisce … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

