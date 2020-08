Coronavirus, tampone obbligatorio per chi torna dai quattro Paesi monitorati (Di mercoledì 12 agosto 2020) tampone obbligatorio per chi rientra da Spagna, Grecia, Croazia e Malta anche nelle Marche. Questa mattina così come si stava già facendo in Emilia Romagna e in Campania, il presidente della Regione ... Leggi su anconatoday

RegioneER : #Coronavirus. Tampone obbligatorio per chi rientra da #Grecia, #Spagna e #Malta: domani ordinanza del presidente… - Agenzia_Ansa : In Emilia-Romagna obbligo di fare il tampone per chi rientra dalle vacanze da Spagna, Grecia e Malta #Coronavirus… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: In #Emilia-Romagna, da oggi obbligo di fare il #tampone per chi rientra dalle vacanze da Spagna, Grec… - Dottorchini : RT @arturodicorinto: #COVID19 breve storia triste. giovane 18enne pisana rientra dall’estero. Fa il tampone, ma va in discoteca al Seven… - perfettosconos : RT @GazzettaDelSud: Positivo al #Coronavirus a una festa di compleanno nel Siracusano, tampone per 100 ragazzi -