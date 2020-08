Coronavirus, è scontro sull'obbligatorietà del vaccino - Speranza: 'Prime dosi ai medici' (Di mercoledì 12 agosto 2020) commenta E' scontro nella maggioranza sull'obbligatorietà del vaccino per contrastare la diffusione del Coronavirus . Il comitato tecnico scientifico frena e sostiene che non servano imposizioni. '... Leggi su tgcom24.mediaset

AMorelliMilano : MILANO, TENSIONE AL CENTRO DI ACCOGLIENZA DI VIA QUINTILIANO. Un ghanese, ospite della struttura, sarebbe risultato… - you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 13.561 • Deceduti: 35.215 (+6, +0,02%) • Dimessi/… - virginiaraggi : Una buona notizia per tanti utenti del trasporto pubblico che non hanno potuto utilizzare il proprio abbonamento me… - cny45tpa : ???????????????????? Mentre quello di #Gates sa tutto vero??? #aridicoli #coronavirus - SebastianTano90 : RT @danieleg1976: Il male Come hanno ucciso i nostri cari -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus è Coronavirus, ecco il piano per l’autunno per evitare una trasmissibilità incontrollata Il Sole 24 ORE Montalbano Jonico consegna targhe di ringraziamento ai sanitari impegnati nell’emergenza coronavirus

Giovedì 13 agosto, nei pressi delle Mura Medievali, sui Calanchi, l’Amministrazione Comunale di Montalbano Jonico in collaborazione con il Parco Letterario Francesco Lomonaco consegnerà una Targa di r ...

Seconda ondata coronavirus, in Germania 1.226 nuovi casi: mai così tanti da inizio maggio

Nuova impennata di contagi in Germania a causa della pandemia di coronavirus. I dati del Robert Koch Institut (Rki) parlano di 218.519 casi con un aumento di 1.226 rispetto a ieri, quando erano stati ...

Giovedì 13 agosto, nei pressi delle Mura Medievali, sui Calanchi, l’Amministrazione Comunale di Montalbano Jonico in collaborazione con il Parco Letterario Francesco Lomonaco consegnerà una Targa di r ...Nuova impennata di contagi in Germania a causa della pandemia di coronavirus. I dati del Robert Koch Institut (Rki) parlano di 218.519 casi con un aumento di 1.226 rispetto a ieri, quando erano stati ...