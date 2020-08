Coronavirus, Regioni e Speranza sdoganano test rapidi negli aeroporti. Zaia: “In Veneto dati incoraggianti su quello con saliva” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Passo avanti nell’utilizzo dei test rapidi per il Coronavirus. È quanto concordato dalle Regioni con il Ministro della Salute Roberto Speranza, anche se l’ufficialità dovrebbe esserci domani. Lo ha annunciato il governatore del Veneto, Luca Zaia da Cortina, ospite di un incontro. “E’ stato deciso di usare i test rapidi per iniziare a testarli negli aeroporti” e vedere come va. “Abbiamo deciso di utilizzarlo“, insiste Zaia convinto che sia uno strumento essenziale in vista dell’autunno quando “non so se il virus tornera’ aggressivo o no, ma ho la certezza che saremo in emergenza” per ... Leggi su meteoweb.eu

Corriere : Covid, il governo ora convoca le Regioni: verso la nuova stretta su quarantena, mascherine e tamponi - Agenzia_Ansa : Test per rientri da Spagna, Croazia, Malta e Grecia. Verso una stretta sulle discoteche #Coronavirus #ANSA - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14% Regioni con il… - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Lieve incremento dei contagi rispetto a ieri. E il governo ha in mente nuove restrizioni. Ecco quali - beverlytozier3 : RT @Cartabellotta: Il #Coronavirus ha sempre 3-4 settimane di vantaggio rispetto ai numeri di oggi. Lo ripeto da inizio epidemia, ma viene… -