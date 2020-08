Coronavirus, positivo va a festa, tamponi per cento ragazzi in Sicilia (Di mercoledì 12 agosto 2020) cento ragazzi che hanno partecipato a una festa di compleanno a Canicattini Bagni, nel Siracusano, saranno sottoposti al tampone. Secondo quanto riferisce il sindaco Marilena Miceli, uno degli 11 giovani del paese risultati positivi al Covid-19 dopo il ritorno da una vacanza a Malta, ha preso parte alla festa. Tutti i partecipanti al compleanno hanno gia’ ricevuto dall’Asp il provvedimento di isolamento domiciliare. “I cittadini che pensano di aver avuto contatti con qualcuno dei partecipanti alla festa sono invitati a informare il proprio medico curante e di sottoporsi, volontariamente, a maggiore garanzia, a test sierologico presso i locali laboratori d’analisi” spiega il primo cittadino. Allo scadere del quattordicesimo giorno verranno ripetuti i ... Leggi su meteoweb.eu

