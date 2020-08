Coronavirus, paura per Ferragosto: rischio di nuove chiusure (Di mercoledì 12 agosto 2020) Coronavirus fa ancora paura. Nel pieno delle vacanze estive non cessano le preoccupazioni del governo e delle Regioni per evitare picchi di nuovi positivi. La curva epidemica ha subito un lieve peggioramento e per questa ragione il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha avvertito chiaramente i governatori. Devono tenere alta la guardia, altrimenti si rischia un nuovo lockdown. Coronavirus, i rischi per Ferragosto Gli italiani vogliono dimenticare i mesi del lockdown. Non tutti hanno scelto di fare lunghe vacanze. Per molti saranno pochi giorni di relax nelle classiche località di villeggiatura. La voglia di divertirsi e distrarsi però sembra in parte prevalere sulla paura del Coronavirus. Finora però si è notato un lieve aumento nella curva dei ... Leggi su newspad

AlienoGrigio17 : Matteo Bassetti ammette di non temere la seconda ondata. Ma il pericolo arriva dal flusso di persone negli ospedali… - RosalbaSegatori : RT @RobertoBortone: 'Coronavirus e quella paura degli anziani nelle Rsa' Isolina ha 92 anni e nella Rsa può vedere i parenti solo per 15 mi… - SusiTolin : RT @udogumpel: Caro @ricpuglisi , non ho capito che cosa intendi per “terrorismo“. La paura di infettarsi con #Coronavirus? Infettare event… - StefanBernstein : RT @udogumpel: Caro @ricpuglisi , non ho capito che cosa intendi per “terrorismo“. La paura di infettarsi con #Coronavirus? Infettare event… - RedazioneTvcity : Il Coronavirus torna a far paura: a Castellammare mascherina obbligatoria anche all'aperto - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus paura Coronavirus e quella paura degli anziani nelle Rsa Avvenire Ferragosto tra arte e mistero a Città di Castello

(di Claudio Sebastiani) (ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 12 AGO - Mistero e meraviglie dell'arte si incontrano a ferragosto nella Pinacoteca comunale di Città di Castello nel nome della Sora Laur ...

Icardi sfida l'Atalanta: 20 goal stagionali, per Gasperini è uno spauracchio

Mauro Icardi ha un ruolino da paura contro Gasperini, e conosce bene il suo calcio. Buona la sua prima stagione al PSG, con 20 goal segnati. Mauro Icardi rappresenta il grande ostacolo, insieme a tutt ...

(di Claudio Sebastiani) (ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 12 AGO - Mistero e meraviglie dell'arte si incontrano a ferragosto nella Pinacoteca comunale di Città di Castello nel nome della Sora Laur ...Mauro Icardi ha un ruolino da paura contro Gasperini, e conosce bene il suo calcio. Buona la sua prima stagione al PSG, con 20 goal segnati. Mauro Icardi rappresenta il grande ostacolo, insieme a tutt ...