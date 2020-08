Coronavirus, oltre 4mila volontari per la sperimentazione del vaccino Made in Italy (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sono già 4mila le persone che si sono offerte volontarie per i test sull’uomo del nuovo vaccino Made in Italy contro il Coronavirus GRAd-COV2. A dare l’annuncio è stato un soddisfatto assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato: “La manifestazione d’interesse pubblica dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani di Roma, per la ricerca dei volontari per la sperimentazione del vaccino anti Covid-19 ha superato le 4mila adesioni. Una risposta straordinaria che riempie di orgoglio”, ha dichiarato il membro della giunta Zingaretti. Il vaccino gode di un finanziamento iniziale di 8 milioni di euro, 5 ... Leggi su ilfattoquotidiano

(di Claudio Sebastiani) (ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 12 AGO - Mistero e meraviglie dell'arte si incontrano a ferragosto nella Pinacoteca comunale di Città di Castello nel nome della Sora Laur ...

