Coronavirus, oggi in Italia 10 morti e 481 nuovi casi: il contagio aumenta in tutte le Regioni, anche al Sud [DATI] (Di mercoledì 12 agosto 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 10 morti, 236 guariti e 481 nuovi casi su 52.658 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,91% dei test processati, in linea con gli ultimi giorni. Le Regioni con il più alto numero di casi restano le solite della pianura Padana: Lombardia (102), Veneto (60), Piemonte (42) ed Emilia Romagna (41), ma aumentano i numeri anche al Centro/Sud e in modo particolare nel Lazio (37), Puglia (33), Toscana (33), Sicilia (29) e Campania (29). Le uniche Regioni senza nuovi casi sono Basilicata, Molise e Valle d’Aosta. Il bilancio ... Leggi su meteoweb.eu

virginiaraggi : Una buona notizia per tanti utenti del trasporto pubblico che non hanno potuto utilizzare il proprio abbonamento me… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: In #Emilia-Romagna, da oggi obbligo di fare il #tampone per chi rientra dalle vacanze da Spagna, Grec… - Agenzia_Ansa : Il #vaccino russo per il #coronavirus, registrato oggi in Russia, è stato chiamato '#Sputnik V' #ANSA - GMarzop : Coronavirus, bollettino di oggi 12 agosto: aggiornamento sui casi positivi, i ricoverati e i guariti – La Repubblica - OstuniNews : Coronavirus, accertati trentatré casi di contagio e nessun decesso oggi in Puglia - -