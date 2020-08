Coronavirus, oggi in Italia 10 morti e 412 nuovi casi: il contagio aumenta in tutte le Regioni, anche al Sud [DATI] (Di mercoledì 12 agosto 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 10 morti, 236 guariti e 412 nuovi casi su 52.658 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,78% dei test processati, in netto calo rispetto ai giorni scorsi. Le Regioni con il più alto numero di casi restano le solite della pianura Padana: Lombardia (102), Veneto (60), Piemonte (42) ed Emilia Romagna (41), ma aumentano i numeri anche al Centro/Sud e in modo particolare nel Lazio (37), Puglia (33), Toscana (33), Sicilia (29) e Campania (29). Le uniche Regioni senza nuovi casi sono Basilicata, Molise e Valle d’Aosta. Il ... Leggi su meteoweb.eu

Covid. Il bollettino. Calabria: dai focolai già noti altri 4 casi, nessun guarito. 117 gli attivi

