Coronavirus, nuova ordinanza in Sicilia. Cosa cambia dal 14 agosto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Obbligo dell'uso della mascherina anche all'aperto e isolamento fiduciario e tampone per tutti i Siciliani che dal prossimo 14 agosto faranno rientro da Malta, Grecia e Spagna. E’ una delle disposizioni contenute nell’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci che punta a garantire sicurezza nel territorio dell'Isola con misure speciali di contenimento per quanti fanno ingresso in Sicilia dai tre Stati comunitari in questione. Inoltre, per scongiurare ogni possibile contagio, nell’ordinanza si ribadisce l’obbligo dell’uso della mascherina “in luoghi pubblici e privati, anche all'aperto, quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale”.LE MISURE RISERVATE AI SiciliaNIIn particolare, i residenti o ... Leggi su ilfogliettone

Sono 2 i nuovi decessi di persone positive al Covid in Piemonte, come comunicato dall’Unità di Crisi della Regione nel bollettino di oggi, 12 agosto. Il totale dei morti è ora 4138: 681 Alessandria, ...

Coronavirus, un nuovo contagio: è un minore. I casi salgono a 9

SULMONA – Dopo due giornate di tregua si registra un nuovo contagio da Coronavirus in Valle Peligna in relazione al micro focolaio che ha riacceso paura e preoccupazione. Si tratta di un minore, famil ...

