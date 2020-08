Coronavirus, numeri drammatici in Brasile: 151 calciatori contagiati (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non si ferma l’epidemia da Coronavirus in Sud America. Il Brasile è tra i paesi sudamericani più colpiti, nonchè l’ultimo a fermare le attività sportive. Secondo il portale brasiliano TyC Sports, il numero dei giocatori contagiati è salito a 151. Il Brasileirao, massimo campionato brasiliano, è iniziato lo scorso fine settimana con tre mesi di ritardo e nel mezzo di una pandemia ancora fuori controllo in diverse regioni del Paese. Almeno 151 giocatori sono stati infettati dal Coronavirus dall’inizio della crisi. Le squadre fortemente colpite sono state il Corinthians, che ha registrato 23 casi confermati nel suo campus, seguito dal Goiás, che, con i positivi dei giorni scorsi, ha registrato 23 contagiati. Il Vasco da ... Leggi su alfredopedulla

