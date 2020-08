Coronavirus, nel Lazio c’è preoccupazione per le vacanze dei giovani all’estero. D’Amato: ‘Prevediamo un incremento del valore RT per i casi di rientro’ (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nelle ultime 24 ore sono 37 i nuovi casi di Coronavirus registrati nel Lazio. Di questi, 18 sono casi di importazione o riguardano giovani di rientro dalle vacanze. Nell’Asl Roma 1, infatti, quattro casi sono riferibili ad un cluster di ritorno da un viaggio in Puglia, un contagio è di rientro da un viaggio a Malta e un caso riguarda una donna di rientro da Ibiza. Nell’Asl Roma 2, dei 6 nuovi casi, due sono rispettivamente di ritorno dalla Croazia e dalla Grecia. Sempre da un viaggio di ritorno da Malta positiva una ragazza di 18 anni, mentre da Carfù una ragazza di 19 anni (Asl Roma 3). Ancora un caso da Ibiza è stato registrato dall’Asl Roma 5 e si tratta di una donna. E’, invece, rientrato da Malta un uomo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

