Coronavirus nei gamberetti surgelati, allarme in Cina. "Covid su involucro esterno" (Di mercoledì 12 agosto 2020) allarme in Cina , dove il Coronavirus è stato rilevato su una confezione di gamberetti congelati provenienti dall'Ecuador. E' accaduto in una città della provincia di Anhui, nell'est del Paese. A ... Leggi su quotidiano

"Oggi in Liguria sono stati rilevati 26 nuovi casi positivi di coronavirus, più della metà derivano dall ... Croazia), di cui si è avuto notizia oggi erano stati registrati nei giorni scorsi. "E' ...

Ciclismo: per il Covid salta il Mondiale in Svizzera, l’Italia prova a organizzarlo in extremis

Sulla prova, che aveva vacillato già in primavera nei giorni duri del lockdown in Europa per la pandemia di coronavirus, pesava la decisione del Governo federale elvetico sulle misure anti-Covid. Oggi ...

