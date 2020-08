Coronavirus, maggioranza allo scontro sul vaccino obbligatorio. Renzi insiste, Speranza: «Prematuro parlarne adesso» (Di mercoledì 12 agosto 2020) In vista dell’autunno e nell’incertezza di una seconda ondata della pandemia di Coronavirus in Italia, si accende il dibattito interno alla maggioranza sull’obbligatorietà del vaccino (quando ci sarà). E anche su questo tema, manco a dirlo, emergono all’interno dell’esecutivo sensibilità diverse. «La questione obbligatorietà oggi è prematura», ha detto a la Stampa il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha osservato anche come «le dosi non arriveranno tutte assieme. Speriamo che le prime arrivino già a fine anno. Quando avremo le dosi disponibili saranno poche e andranno in primis a operatori sanitari e anziani fragili». Renzi: «Nessun passo indietro per strizzare l’occhio ai ... Leggi su open.online

alexande88 : RT @fanpage: 'La stragrande maggioranza dei cittadini si sta comportando in maniera saggia, una minoranza pericolosa continua a far circola… - ladyrosmarino : RT @fanpage: 'La stragrande maggioranza dei cittadini si sta comportando in maniera saggia, una minoranza pericolosa continua a far circola… - Europeo91785337 : RT @fanpage: 'La stragrande maggioranza dei cittadini si sta comportando in maniera saggia, una minoranza pericolosa continua a far circola… - marinapiva67 : RT @fanpage: 'La stragrande maggioranza dei cittadini si sta comportando in maniera saggia, una minoranza pericolosa continua a far circola… - fanpage : 'La stragrande maggioranza dei cittadini si sta comportando in maniera saggia, una minoranza pericolosa continua a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus maggioranza Coronavirus, maggioranza allo scontro sul vaccino obbligatorio. Renzi insiste, Speranza: «Prematuro parlarne adesso» Open Viggiano, il sindaco e l'assessore beneficiari del bonus Covid (approvato da loro stessi in Giunta)

VIGGIANO (POTENZA) – Per una Lega (nazionale) in fibrillazione sul fronte furbetti del bonus ce n’è un’altra (lucana) che fa parlare di sé per una vicenda simile. Sempre di agevolazioni fiscali si tra ...

La Centrale del latte di Alessandria-Asti: “Tutte le stalle in 70 km, quando l’alta qualità comincia dal principio”

ALESSANDRIA. «Il vero problema è che i nostri produttori non si fermano mai: non può mettere una stalla di vacche in cassa integrazione, tantomeno ricorrere allo smartworking». Sorride amaro Pietro Ce ...

VIGGIANO (POTENZA) – Per una Lega (nazionale) in fibrillazione sul fronte furbetti del bonus ce n’è un’altra (lucana) che fa parlare di sé per una vicenda simile. Sempre di agevolazioni fiscali si tra ...ALESSANDRIA. «Il vero problema è che i nostri produttori non si fermano mai: non può mettere una stalla di vacche in cassa integrazione, tantomeno ricorrere allo smartworking». Sorride amaro Pietro Ce ...