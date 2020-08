Coronavirus, ma il vaccino della Russia è sicuro? I dubbi sullo Sputnik 5 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Lotta al Coronavirus, cosa sappiamo sullo Sputnik 5, il vaccino presentato dalla Russia. Si può considerare sicuro? Quali sono i rischi? Continua a tenere banco la notizia del primo vaccino registrato contro il Coronavirus, un vaccino prodotto in Russia, presentato come sicuro e testato anche dalla figlia del Presidente Vladimir Putin. Ma non mancano i dubbi e le critiche della comunità scientifica internazionale, e anche l’Oms ha annunciato una serie di verifiche rigorose per testare l’efficacia e la sicurezza del vaccino. Cosa sappiamo sullo Sputnik 5, il vaccino ... Leggi su newsmondo

