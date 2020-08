Coronavirus, Luigi Barone (Asi Benevento): Casi in aumento ma si eviti di fare terrore psicologico (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Casi in aumento sopratutto al Sud. I dati sono allarmanti, ma non da creare in panico nella gente”. Lo ha dichiarato Luigi Barone, presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento e consigliere delegato della Ficei per le politiche del Mezzogiorno. “Credo che un secondo lockdown sia del tutto fuori discussione – ha spiegato Barone – perché rischieremo di aumentare il tasso di povertà, ma soprattutto, rischiamo di perdere attività, aziende, negozi, perché già stentano ad avanti visto i mancati aiuti (tanto promessi ma mai elargiti) del governo, se non permettono loro di poter ‘sbancare il lunario’ li condannano a morte. Bisogna rimanere vigili, ma non richiudere tutto”, ha concluso il presidente ... Leggi su ildenaro

mludodc : RT @CesareSacchetti: Lopalco:'mi ero sbagliato. Lo spauracchio degli asintomatici che appestano va rivisto.' Una montagna di soldi pubblici… - Luigi_Tarzia : RT @PeppinInter: Antonio #Banderas positivo al coronavirus. E ci credo, guarda come indossava la mascherina... - GazzettinoL : Papa: La Chiesa come barca in balia della tempesta su Facebook Luigi Di Maio:”5 parlamentari hanno richiesto il bo… - tempoweb : c'eravamo tanto amati #immigrazione #coronavirus #luigidimaio #matteosalvini #8agosto - carlopagliani : RT @CesareSacchetti: Lopalco:'mi ero sbagliato. Lo spauracchio degli asintomatici che appestano va rivisto.' Una montagna di soldi pubblici… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Luigi Coronavirus, Luigi Barone (Asi Benevento): Casi in aumento ma si eviti di fare terrore psicologico Il Denaro Rafforzati i controlli della Polizia a Matera e provincia in vista del Ferragosto

In vista del prossimo weekend di Ferragosto, tenuto conto del consueto considerevole incremento del flusso turistico che si registra in questo periodo dell’anno, il Questore di Matera Luigi Liguori ha ...

Sanificazioni: EPM lancia Scuole Virusfree

Affiancare le scuole nella gestione dei rischi legati al Covid-19 sia con soluzioni legate alla sanificazione degli ambienti, sia con l’introduzione di procedure create su misura per le strutture educ ...

In vista del prossimo weekend di Ferragosto, tenuto conto del consueto considerevole incremento del flusso turistico che si registra in questo periodo dell’anno, il Questore di Matera Luigi Liguori ha ...Affiancare le scuole nella gestione dei rischi legati al Covid-19 sia con soluzioni legate alla sanificazione degli ambienti, sia con l’introduzione di procedure create su misura per le strutture educ ...