Coronavirus, l’Oms sceglie Monti: l’ex premier guiderà una commissione per ripensare la sanità europea (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mario Monti guiderà una commissione dell’Oms incaricata di ripensare i sistemi sanitari in Europa alla luce della pandemia da Coronavirus. All’interno della commissione per la Salute e lo Sviluppo sostenibile, ci saranno scienziati, economisti, ex capi di Stato e di governo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la commissione – che si riunirà per la prima volta il prossimo 26 agosto – produrrà un rapporto che darà indicazioni ai singoli Stati affinché «salute e benessere entrino nelle priorità politiche e vengano riconosciute fondamentali per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale». Il funzionamento della commissione Il comitato presieduto da ... Leggi su open.online

