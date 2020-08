Coronavirus, l’Oms sceglie Mario Monti come presidente di una commissione sulle politiche sanitarie (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mario Monti presidente della commissione dell’Oms sulle politiche sanitarie Sarà l’ex premier italiano Mario Monti il presidente di una commissione indipendente istituita dall’Oms con l’obiettivo di “ripensare le priorità relative alle politiche da attuare alla luce della pandemia” di Coronavirus. Secondo quanto specificato in una nota dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la commissione “sarà composta da ex capi di Stato e di governo, da noti scienziati ed economisti, direttori di organismi sanitari e sociali e protagonisti del mondo economico e delle istituzioni ... Leggi su tpi

