Coronavirus, l’Istituto Koch: “Possibile vaccino in autunno” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Robert Koch Institut tedesco ritiene che il vaccino contro il Coronavirus sarà pronto già nel prossimo autunno. “Le previsioni attuali lasciano immaginare che sia possibile avere un vaccino entro l’autunno 2020”, hanno scritto in un documento pubblicato su Internet gli esperti dell’istituto di riferimento del governo tedesco.L'articolo Coronavirus, l’Istituto Koch: “Possibile vaccino in autunno” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

salutedomani : #Coronavirus, 4 scenari per la seconda ondata in Italia: L’Istituto Superiore di Sanità, in… - asl2abruzzo : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, il piano per contrastare l’eventuale aumento di casi in autunno-inverno: Lo hanno messo a punto… - Mitramacco : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, il piano per contrastare l’eventuale aumento di casi in autunno-inverno: Lo hanno messo a punto… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, il piano per contrastare l’eventuale aumento di casi in autunno-inverno: Lo hanno messo a punto… - NurseTimes : ?? Nurse Times Coronavirus, il piano per contrastare l’eventuale aumento di casi in autunno-inverno: Lo hanno messo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Istituto Vaccino Coronavirus, Putin: la Russia il primo stato ad averlo registrato Corriere della Sera