Coronavirus Lazio, casi in aumento: oggi 37 positivi, 18 sono d’importazione. Tanti i giovani contagiati in vacanza (Di mercoledì 12 agosto 2020) ‘oggi registriamo 37 casi e un decesso. Di questi un caso proviene dal Cas Mondo Migliore di Rocca di Papa (Asl Roma 6) e 18 casi sono di importazione o riguardano giovani di rientro dalle vacanze: tre i casi di rientro da Malta, tre casi da Grecia, due casi da Ibiza, due da Barcellona, due casi dalla Francia, due casi dal Kosovo, un caso dall’ Ucraina, un caso dalla Croazia, un caso dall’ India e un caso dalla Romania. Il valore RT nella valutazione settimanale è di 0.99 ma prevediamo un aumento dovuto ai casi di rientro dalle vacanze e dall’estero.’ Così si esprime l’assessore regionale alla sanità ... Leggi su ilcorrieredellacitta

