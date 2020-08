Coronavirus, la virologa Capua: “Non ci sarà vaccino per tutti. Urge piano strategico” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Non ci sarà vaccino per tutti, serve un piano strategico”. E’ l’allarme lanciato dalla virologa Ilaria Capua, responsabile negli Usa dell’One Health Center of Execellence della University of Florida, su Twitter. “Sulle scaramucce di oggi. Mentre si dibatte se rendere obbligatoria la vaccinazione, teniamo in mente che non ce ne sarà abbastanza per tutti. Urge, … L'articolo Coronavirus, la virologa Capua: “Non ci sarà vaccino per tutti. Urge piano strategico” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

HedasGona : RT @fasulo_antonio: #Coronavirus, 412 nuovi casi nelle ultime 24 ore. La #Sicilia è la regione con il maggior aumento. Sentiamo l'opinione… - FlipRuth : RT @ilmeteoit: #CORONAVIRUS: #ILARIA #CAPUA si scaglia CONTRO CHI dice che il #COVID non esiste più. Ecco cosa ha detto la #VIROLOGA https:… - CarenteStella : RT @fasulo_antonio: #Coronavirus, 412 nuovi casi nelle ultime 24 ore. La #Sicilia è la regione con il maggior aumento. Sentiamo l'opinione… - WanHeda1598 : RT @fasulo_antonio: #Coronavirus, 412 nuovi casi nelle ultime 24 ore. La #Sicilia è la regione con il maggior aumento. Sentiamo l'opinione… - AnnaMariaMarro6 : RT @fasulo_antonio: #Coronavirus, 412 nuovi casi nelle ultime 24 ore. La #Sicilia è la regione con il maggior aumento. Sentiamo l'opinione… -