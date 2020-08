Coronavirus: la Russia annuncia di aver registrato il primo vaccino contro il virus (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Presidente Vladimir Putin ha annunciato che la Russia ha registrato il vaccino contro il Coronavirus. Si tratta del primo farmaco al mondo in grado di bloccare l’infezione. Il Presidente ha confermato che il vaccino ha superato tutti i controlli di sicurezza e che verrà distribuito in primis agli operatori sanitari. La Russia annuncia il primo vaccino contro il Coronavirus Il quotidiano Russia Today ha riportato le parole del Presidente Putin secondo cui il Ministero della Salute russo avrebbe registrato il primo ... Leggi su notizieora

