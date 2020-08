Coronavirus, la Puglia impone l’isolamento a chi rientra dalle vacanze (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il provvedimento del governatore Michele Emiliano riguarda chi ha viaggiato da Malta, Grecia e Spagna. L’obbligo di quarantena domiciliare per bloccare eventuali nuovi casi di Coronavirus durerà due settimane. Dopo le svariate notizie che arrivano da diverse parti d’Italia, ecco che vengono messe in atto le inevitabili contromisure. Il Coronavirus sta tornando a essere una … L'articolo Coronavirus, la Puglia impone l’isolamento a chi rientra dalle vacanze proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

