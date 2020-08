Coronavirus, la proposta del governo: test e tamponi a chi torna da 4 Paesi. Stallo sulle discoteche (Di mercoledì 12 agosto 2020) test per la ricerca del Coronavirus per chi rientra in Italia da Spagna, Grecia, Croazia e Malta . Il governo si appresta a varare un’ordinanza per rallentare il contagio nel Paese. Nel giorno in cui... Leggi su feedpress.me

VRaggi2021 : RT @ValeMameli: E ancora, dopo la lettera inviata dalla Meloni a Conte. Ora, io sono l'ultima a volere difendere l'avvocato, ma tutte le su… - GeaPilato : RT @ValeMameli: E ancora, dopo la lettera inviata dalla Meloni a Conte. Ora, io sono l'ultima a volere difendere l'avvocato, ma tutte le su… - ALBERTA18793746 : RT @ValeMameli: E ancora, dopo la lettera inviata dalla Meloni a Conte. Ora, io sono l'ultima a volere difendere l'avvocato, ma tutte le su… - efficienzaener1 : RT @RN_Inchieste: La proposta di legge shock del #M5S: introdurre il reato di 'istigazione al rifiuto di trattamenti sanitari' #governo #co… - FabriLab : RT @RN_Inchieste: La proposta di legge shock del #M5S: introdurre il reato di 'istigazione al rifiuto di trattamenti sanitari' #governo #co… -